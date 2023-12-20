В Сенате США рассчитывают договориться о помощи Украине в начале 2024 года

Члены Республиканской и Демократической партий в Сенате Конгресса США рассчитывают, что к началу 2024 года будет достигнута договоренность по выделению финансовой помощи Украине и вопросу контроля на южной американской границе.
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