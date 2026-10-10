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«Пусть каждый знает свое место»: как Турция отреагировала на скрытые упреки Алиева

«Пусть каждый знает свое место»: как Турция отреагировала на скрытые упреки Алиева

Анкара не станет отвечать на завуалированную критику Ильхама Алиева, прозвучавшую после протестов в Турции против фактического запрета хиджабов в азербайджанских школах.

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