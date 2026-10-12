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Кухня и дом

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Почему клеевая пробка может заменить ламинат: тёплый пол без электричества

Почему клеевая пробка может заменить ламинат: тёплый пол без электричества

Каждую зиму одна и та же история: включаешь отопление, в комнате вроде бы тепло, но стоит пройтись босиком — и сразу хочется надеть шерстяные носки.

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