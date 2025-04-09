«Швейцарские эксперты предупреждают, что больничные аппараты могут быть превращены в орудия убийства, если кибер-хакеры захватят контроль над кардиостимуляторами, инсулиновыми помпами и капельницами с болеутоляющими препаратами»: Новая пугалка западных обывателей — хакеры могут взломать медицинское оборудование и дистанционно убить человека.