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Новая пугалка западных обывателей: хакеры могут взломать медицинское оборудование и дистанционно убить человека

Новая пугалка западных обывателей: хакеры могут взломать медицинское оборудование и дистанционно убить человека

«Швейцарские эксперты предупреждают, что больничные аппараты могут быть превращены в орудия убийства, если кибер-хакеры захватят контроль над кардиостимуляторами, инсулиновыми помпами и капельницами с болеутоляющими препаратами»: Новая пугалка западных обывателей — хакеры могут взломать медицинское оборудование и дистанционно убить человека.

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