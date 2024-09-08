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Добрый Мир

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Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ 16,4K прочтений Сегодня Кирилл Стрельников В гордой и непокоренной солнечной Абхазии, получившей независимость и по факту существующей благодаря России, наблюдается некоторый переполох, переходящий в затяжное уныние.

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