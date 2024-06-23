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Якин об 1:1 с Германией: «Швейцария может гордиться этим матчем. Не можем быть разочарованы, мы отлично играли»

Якин об 1:1 с Германией: «Швейцария может гордиться этим матчем. Не можем быть разочарованы, мы отлично играли»

Немцы ушли от поражения в матче со Швейцарией на 92-й минуте. Игра закончилась вничью – 1:1. «Мы не можем быть разочарованы.

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