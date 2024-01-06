Злоключения иноагентов вызывают у русских солдат усмешку. Вечеринки голозадых отечественных селебрити – брезгливость.
Они будут "мочить русских" дальше: Реакция из окопа на мигрантский беспредел и бредни пленных
Комментарии
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Галина глушкова
"Кроме обычных солдатских тревог: не попасть под обстрел и не подвести товарищей, за которых обычно переживаешь больше, чем за себя, есть молчаливый страх, что СВО закончится "на полуслове". Наши руководители на все способны! Но мы всеми силами поддержим наших мужественных мужиков. Лишь бы они выжили!
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13 час.
Юрий Золотарев
Чёрт-те-швили - Г*ВНО!! Эту предательскую сволочь нужно бы на рудники, или пусть хотя бы уголь копает - всё ПОЛЬЗА от него будет!
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7 час.
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