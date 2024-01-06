Они будут "мочить русских" дальше: Реакция из окопа на мигрантский беспредел и бредни пленных

Галина глушкова

"Кроме обычных солдатских тревог: не попасть под обстрел и не подвести товарищей, за которых обычно переживаешь больше, чем за себя, есть молчаливый страх, что СВО закончится "на полуслове". Наши руководители на все способны! Но мы всеми силами поддержим наших мужественных мужиков. Лишь бы они выжили!