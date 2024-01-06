Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Они будут "мочить русских" дальше: Реакция из окопа на мигрантский беспредел и бредни пленных

Они будут "мочить русских" дальше: Реакция из окопа на мигрантский беспредел и бредни пленных

Злоключения иноагентов вызывают у русских солдат усмешку. Вечеринки голозадых отечественных селебрити – брезгливость.

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Комментарии
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Галина глушкова
&quot;Кроме обычных солдатских тревог: не попасть под обстрел и не подвести товарищей, за которых обычно переживаешь больше, чем за себя, есть молчаливый страх, что СВО закончится &quot;на полуслове&quot;. Наши руководители на все способны! Но мы всеми силами поддержим наших мужественных мужиков. Лишь бы они выжили!
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13 час.
Юрий Золотарев
Чёрт-те-швили  - Г*ВНО!! Эту предательскую сволочь нужно бы на рудники, или пусть хотя бы уголь копает - всё ПОЛЬЗА от него будет!
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