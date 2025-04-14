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Китай

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Китай успешно провел учения по обеспечению ядерной безопасности на Фуцинской АЭС на востоке Китая

Фучжоу, 13 апреля /Синьхуа/ -- В субботу Китай успешно провел учения по обеспечению ядерной безопасности на атомной электростанции /АЭС/ в городе Фуцин провинции Фуцзянь /Восточный Китай/, сообщило Национальное агентство КНР по атомной энергии /CAEA/.

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