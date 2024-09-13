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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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13/09/24==УДАР С СЕВЕРА: В ВОЙНУ ВСТУПИЛИ СКАНДИНАВЫ. МОСКВА МОЛЧИТ. ЖДЁМ АТАКИ НА КАЛИНИНГРАД?

13/09/24==УДАР С СЕВЕРА: В ВОЙНУ ВСТУПИЛИ СКАНДИНАВЫ. МОСКВА МОЛЧИТ. ЖДЁМ АТАКИ НА КАЛИНИНГРАД?

Случилось то, чего многие опасались и ожидали одновременно: страна НАТО вступила в войну с Россией на стороне Украины.

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