13/09/24==УДАР С СЕВЕРА: В ВОЙНУ ВСТУПИЛИ СКАНДИНАВЫ. МОСКВА МОЛЧИТ. ЖДЁМ АТАКИ НА КАЛИНИНГРАД?

Случилось то, чего многие опасались и ожидали одновременно: страна НАТО вступила в войну с Россией на стороне Украины.
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