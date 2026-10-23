За несколько дней до трагедии карусель проверяла комиссия и заключила, что машина в порядке.В Кабо-Сан-Лукасе в Мексике 18-летняя Габриэла Родригес Тезоко погибла, выпав с аттракциона "Маятник" (El Péndulo, также известного как Loop Fighter) во время традиционных городских гуляний.