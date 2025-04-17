В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Исследования на добровольцах с "Афотидом" разрешено проводить в семи клинических центрах Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в России препарата от рака под названием "Афотид".