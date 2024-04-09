Мэр столицы российского региона объявил об отставке

Мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о намерении уйти в отставку. Как рассказал глава столицы российского региона, принятое решение было для него непростым, но обдуманным и взвешенным.
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