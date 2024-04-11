На открытии нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН дарили подарки

Каждая игра Официальной Рязанской лиги МС КВН наполнена множеством сюрпризом и яркими подарками. Без них не обошёлся фестиваль-открытие сезона игр 2024 года, который 8 апреля состоялся в Рязанском дворца молодёжи.
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