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На открытии нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН дарили подарки

Каждая игра Официальной Рязанской лиги МС КВН наполнена множеством сюрпризом и яркими подарками. Без них не обошёлся фестиваль-открытие сезона игр 2024 года, который 8 апреля состоялся в Рязанском дворца молодёжи.

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