«Дочка» финской Fortrent в Петербурге сменила владельца

Сделка могла состояться с дисконтом до 30% от стоимости активов. Новым владельцем петербургского ООО «Фортренд», дочерней компании финского поставщика строительной техники Fortrent, стал бывший член совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Адрей Зокин.
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