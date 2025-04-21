В России оценили способность Европы заменить США в поставках оружия Украине

Европа не сможет полностью заменить США в поставках оружия Украине. Об этом пишет газета «Известия». Согласно оценке издания, в Европе закончились старые образцы техники, в частности, танки Leopard 1 и Т-72, а западные страны не готовы делиться с Киевом современными боевыми машинами.