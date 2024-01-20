Real Madrid Exclusivo: ПСЖ хочет увести у «Реала» Йоро в случае ухода Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» смирился с уходом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид». Как сообщает Real Madrid Exclusivo, парижский клуб хочет подписать 18-летнего французского защитника «Лилля» Лени Йора, которым интересуется «Реал».
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