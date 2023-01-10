В звёздной системе TRAPPIST-1 было открыто целый семь планет земного типа

Звезда TRAPPIST-1 в созвездии Водолея привлекла внимание ученых несколько лет назад. На первый взгляд, это ничем не примечательный слабый красный карлик, диаметром чуть больше юпитерианского, но гораздо более массивный.
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