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В звёздной системе TRAPPIST-1 было открыто целый семь планет земного типа

В звёздной системе TRAPPIST-1 было открыто целый семь планет земного типа

﻿﻿Звезда TRAPPIST-1 в созвездии Водолея привлекла внимание ученых несколько лет назад. На первый взгляд, это ничем не примечательный слабый красный карлик, диаметром чуть больше юпитерианского, но гораздо более массивный.

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