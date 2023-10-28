В МИД Польши назвали действия Израиля в секторе Газа коллективным наказанием

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава решительно осуждает действия Израиля на территории сектора Газа, которые представляют коллективное наказание для местных жителей.
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