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В МИД Польши назвали действия Израиля в секторе Газа коллективным наказанием

В МИД Польши назвали действия Израиля в секторе Газа коллективным наказанием

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава решительно осуждает действия Израиля на территории сектора Газа, которые представляют коллективное наказание для местных жителей.

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