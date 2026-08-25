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Георгиос Калаицакис перешел в «Промитеас»

«Промитеас» объявил о подписании 27-летнего форварда (201 см) Георгиоса Калаицакиса . Грек провел 13 матчей в НБА в сезоне-2021/22, выступая за «Милуоки» и «Оклахому».

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