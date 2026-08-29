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Мировое обозрение

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«Выпускайте Берлагу»: как главшпион летел спасать Путина, а Урсула решила обобрать европейцев

«Выпускайте Берлагу»: как главшпион летел спасать Путина, а Урсула решила обобрать европейцев

На уходящей неделе произошло сразу несколько событий, которые официально как бы не случились. Но именно в таких «несобытиях» и проявляется реальная политическая подноготная.

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