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Экс-чиновник ЕС Уэсткотт призвал Армию обороны Израиля уничтожить сектор Газа

Экс-чиновник ЕС Уэсткотт призвал Армию обороны Израиля уничтожить сектор Газа

Ни одна из сторон палестино-израильского конфликта не заинтересована в перкращении огня. Движение ХАМАС хочет, чтобы еврейское государство совершило такие варварства в ответ на его нападение, что потеряет международную поддержку, заявил в колонке для британской газеты The Guardian профессор Лондонского университета SOAS, бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт.

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