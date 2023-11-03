Экс-чиновник ЕС Уэсткотт призвал Армию обороны Израиля уничтожить сектор Газа

Ни одна из сторон палестино-израильского конфликта не заинтересована в перкращении огня. Движение ХАМАС хочет, чтобы еврейское государство совершило такие варварства в ответ на его нападение, что потеряет международную поддержку, заявил в колонке для британской газеты The Guardian профессор Лондонского университета SOAS, бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт.