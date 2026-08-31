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Аргументы и Факты

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В Совфеде рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами на улицах

В Совфеде рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами на улицах

Злоумышленники начали играть роль промоутеров для хищения персональных данных граждан РФ. О новой схеме мошенничества сообщил сенатор Артем Шейкин, передает «Газета.

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