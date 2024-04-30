После предварительного одобрения FSD в Китае акции Tesla выросли в цене на 15 % Са...

После предварительного одобрения FSD в Китае акции Tesla выросли в цене на 15 %Сам визит главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) на этой неделе мог показаться спонтанным, но работа по сертификации электромобилей этой марки, собираемых в Шанхае, с точки зрения информационной безопасности, началась ещё в ноябре.
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