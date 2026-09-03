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Живая Кубань

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ИКАО предупредила о рисках превращения гражданских самолётов в мишени в зонах конфликтов

ИКАО предупредила о рисках превращения гражданских самолётов в мишени в зонах конфликтов

ИКАО предупредила о рисках превращения гражданских самолётов в мишени в зонах конфликтовМеждународная организация гражданской авиации (ИКАО) выступила с предупреждением: гражданские самолёты в зонах военных конфликтов подвергаются реальной опасности.

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