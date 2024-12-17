Политика как он...
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Политика как она есть

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Чиновника казнили в Китае за хищение сотен миллионов долларов

Чиновника казнили в Китае за хищение сотен миллионов долларов

Утром 17 декабря в Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина.

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