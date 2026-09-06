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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Второй гол Ямаля в матче с «Валенсией» отменен из-за офсайда у Ламина

« Барселона » играет с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв). Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль мог оформить дубль уже на 8-й минуте матча, но гол испанца был отменен из-за офсайда.

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