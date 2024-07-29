Нутрициолог Попкова: добавьте в рацион овощи и фрукты различных цветов

Микронутриенты из группы витаминов B оптимально принимать в комплексе, так как они работают синергично, то есть некоторые из них "работают" вместе, сообща, чтобы поддерживать полезные качества и действие друг друга.
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