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Нутрициолог Попкова: добавьте в рацион овощи и фрукты различных цветов

Нутрициолог Попкова: добавьте в рацион овощи и фрукты различных цветов

Микронутриенты из группы витаминов B оптимально принимать в комплексе, так как они работают синергично, то есть некоторые из них "работают" вместе, сообща, чтобы поддерживать полезные качества и действие друг друга.

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