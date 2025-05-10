🥶 В Крыму снова ожидается мороз Ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах полуострова ожидаются заморозки до -1 градуса, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🥶 В Крыму снова ожидается мороз Ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах полуострова ожидаются заморозки до -1 градуса, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму.