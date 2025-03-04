Раскрыт правильный порядок действий при приступе эпилепсии

При приступе эпилепсии, сопровождающемся судорогами с потерей сознания, надо обеспечить человеку устойчивое положение, чтобы избежать ушибов, посоветовал кандидат медицинских наук, невролог и эпилептолог Европейского медицинского центра (EMC) Василий Ноговицын.
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