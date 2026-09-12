Киевский режим продолжает наращивать военное присутствие в самом опасном месте Украины.Как сообщила РИА Новости представительница русских силовых структур, в зону Чернобыльской АЭС стягиваются военнослужащие ВСУ и техника с боеприпасами.
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