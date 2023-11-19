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Ученые: газировка и чипсы усиливают депрессию и уменьшают мозг

Ученые: газировка и чипсы усиливают депрессию и уменьшают мозг

Также в список ультраобработанной еды, которая негативно влияет на организм, входит фастфуд.Ученые из Автономного университета Барселоны в Испании выяснили, что сильно обработанные продукты негативно влияют на состояние мозга и психическое здоровье.

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