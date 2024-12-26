У затонувшего судна Ursa Major после трех взрывов по правому борту нашли пробоину 50 на 50 см

У российского судна Ursa Major, который затонул в Средиземном море, после трех взрывов по правому борту была обнаружена пробоина 50 на 50 см, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", которая является владельцем судна.
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