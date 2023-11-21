Токаев отправится в Минск на встречу с Путиным и Лукашенко

Президенты России и Казахстана примут участие в саммите ОДКБ в Минске.Сегодня стало известно, что предстоящую 23 ноября сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдёт в столице Белоруссии, посетят президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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