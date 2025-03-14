В Угре создадут музей истории

Сергей Неверов обсудил с главой Угранского района Натальей Шишигиной и муниципальными депутатами позитивные преобразования района Уже летом в Угре откроется обновленная модельная библиотека, а позже появится музей истории, депутат Госдумы Сергей Неверов встретился на месте с активистами «Единой России» и обсудил с главой Угранского района Натальей Шишигиной позитивные преобразования района.