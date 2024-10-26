Иран за несколько часов получил от России предупреждение о готовящейся атаке Израиля - Sky News Arabia

Россия предупредила Иран о готовящейся атаке Израиля, передаёт телеканал Sky News Arabia.Россия предупредила Иран о готовящейся атаке со стороны Израиля, передаёт арабоязычный круглосуточный новостной канал Sky News Arabia.
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