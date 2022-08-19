Хазин: «После отъезда Чубайса вероятность либерального переворота резко снизилась» "Отъезд Чубайса из России поднимает целый пласт вопросов, которые, по большому счёту, сводятся к двум базовым направлениям: почему уехал, и зачем отпустили", - размышляет в своей публикации экономист Михаил Хазин.
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