Позитив для оптимистов

3 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Клишин
    Если бы вашу кучку пидарасоф раздавили, небыло бы миллионв погибшихПоследние герои С...
  • Павел Лазарев
    тот же вариант,что с укросотней....Bы ещё Прилепина прилепите к хероям!!!Последние герои С...
  • Александр Клово
    Алкаш возбудил алкашей!Последние герои С...

Хазин: «После отъезда Чубайса вероятность либерального переворота резко снизилась»

Хазин: «После отъезда Чубайса вероятность либерального переворота резко снизилась»

Хазин: «После отъезда Чубайса вероятность либерального переворота резко снизилась»  "Отъезд Чубайса из России поднимает целый пласт вопросов, которые, по большому счёту, сводятся к двум базовым направлениям: почему уехал, и зачем отпустили", - размышляет в своей публикации экономист Михаил Хазин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх