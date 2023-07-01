Российские войска с помощью ТОС-1 «Солнцепёк» уничтожили группу противника, появившуюся в находящемся в «серой зоне» селе Пятихатки

Остающееся в серой зоне село Пятихатки противник вновь попытался взять под контроль. В село вошла небольшая группа украинских военнослужащих, для которых в подобного рода случаях традиционно важен ещё и пиар – покрасоваться с украинским флагом хотя бы на фоне развалин.