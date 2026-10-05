Минимальный размер больничного вырастет почти до тысячи рублей в день

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В следующем, 2027 году минимальный размер больничного в России увеличится примерно до одной тысячи рублей в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ Путин заявил о не...
- IV В Казани 16-летня...
- МС Хор жен участнико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым