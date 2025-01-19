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«Буду вынужден согласиться» — Илья Лагутенко заявил, что может снова вернуться в РФ

«Буду вынужден согласиться» — Илья Лагутенко заявил, что может снова вернуться в РФ

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Будем вынуждены послать этого морального урода на хер. А также любого, кто посмеет организовать концерт этого ушлепка.
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Хотелось бы сказать пошел на .....! Отребье заморское!
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6 час.

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