Сулемдаль прокомментировала результаты Йоханнеса Бё на третьем этапе Кубка мира по биатлону

Норвежская экс-биатлонистка, телеэксперт норвежского телеканала Сюннёве Сулемдаль прокомментировала результаты своего соотечественника Йоханнеса Бё в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в швейцарском Ленцерхайде, сообщает Чемпионат.