Начинается прием заявок на соискание премии «Душа Карелии»

Творческие коллективы, мастера и ремесленники могут подать заявку до 30 сентября. С 1 сентября начинается прием заявок на соискание премии Министерства культуры Республики Карелия «Душа Карелии» в области самодеятельного художественного творчества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии