В Омске иностранный гражданин обвиняется в распространении наркотиков в особо крупном размере

Следователем специализированного отдела СУ УМВД Росси по Омской области завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 28-летнего жителя одной из среднеазиатских стран.
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