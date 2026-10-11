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Нижегородская правда

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Глеб Никитин оценил состояние соцобъектов Краснооктябрьского округа

Глеб Никитин оценил состояние соцобъектов Краснооктябрьского округа

10 октября 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Краснооктябрьский муниципальный округ.

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