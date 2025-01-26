В Белоруссии пройдут выборы Президента страны

Сегодня, 26 января, в Белоруссии — основной день голосования на выборах Президента страны. Избирательные участки откроются в 8 часов утра и закроются в 20 часов (время в Белоруссии совпадает с московским).
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