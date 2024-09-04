Замглавы ФТС рассказал о товарообороте с партнерами из Китая и Индии

На данный момент около 40% товарооборота России занимает Китай. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин.