Замглавы ФТС рассказал о товарообороте с партнерами из Китая и Индии

На данный момент около 40% товарооборота России занимает Китай. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин.
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