Рабочий день многих специалистов складывается не только из выполнения основных задач. Согласно исследованию аналитиков BMS Development Group, около 38% работающих россиян тратят на них не больше половины рабочего времени.
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