С начала года Северный округ Москвы возглавил рейтинг самых популярных локаций для бизнеса, арендующего или покупающего помещения у города.
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