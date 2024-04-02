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Олаф-стори. Шольц вдруг вспомнил о контактах с Путиным

Олаф-стори. Шольц вдруг вспомнил о контактах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц© AP Photo / Markus Schreiber28 марта 18K прочитали Михаил Шейнкман Олаф Шольц, первым из западных лидеров признавший присутствие кадровых натовских военных на Восточном фронте, продолжает выдавать базу.

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