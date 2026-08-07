В России обрушился спрос на машины отечественного производителя

Продажи автомобилей марки «Москвич» резко упали. За семь месяцев 2026 года в России реализовали только 6,9 тысячи новых машин бренда, что на 20,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии