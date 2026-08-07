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В России обрушился спрос на машины отечественного производителя

В России обрушился спрос на машины отечественного производителя

Продажи автомобилей марки «Москвич» резко упали. За семь месяцев 2026 года в России реализовали только 6,9 тысячи новых машин бренда, что на 20,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет РИА Новости.

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