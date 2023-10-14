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Август показал осторожность Китая на рынке СПГ

Август показал осторожность Китая на рынке СПГ

Август показал осторожность Китая на рынке СПГ Наталья МарковаКитай, похоже, резко изменил стратегию поведения на рынке СПГ в августе.

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